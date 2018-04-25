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Семь стран лишили права голоса в ООН

  • Автор: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4806869

Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации. Об этом накануне сообщило Анадолу.

Отмечается, что это такие страны, как Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

«В соответствии со статьей 19 устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года», – говорится в сообщении.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.

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«Долг США ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов», – пишет издание.

Напомним, в октябре 2019 года генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о серьезном ухудшении финансового положения организации. Также сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке планировали экономить на отоплении и электричестве.

korrespondent.net

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