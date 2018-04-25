Семья В. Кучинскаса, задержанного в Словении, надеется, что его не выдадут России

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Семья предпринимателя Видмантаса Кучинскаса, являющегося основателем группы компаний Arvi и задержанного по просьбе России в Словении, надеется, что он не будет выдан РФ. Близкие бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве, утверждают, что этим делом стремятся с ним расправиться и отнять бизнес.

«В. Кучинскас не может надеяться на беспристрастный и объективный суд в Российской Федерации, поэтому мы надеемся на сотрудничество государств Евросоюза и принципиального решения по вопросу выдачи В. Кучинскаса России», – говорится в сообщении, переданном в субботу BNS семьей бизнесмена.

По словам супруги Кристины Кучинскене, муж был задержан 15 июля, когда отправлялся в отпуск с семьей, при пересечении границы Словении и Хорватии.

«Мы хотим обратить внимание на то, что В. Кучинскас был задержан в государстве Евросоюза по ордеру на арест, выданному Российской Федерацией. Договор о правовой помощи, заключенный между Литовской Республикой и Россией, запрещает выдачу своих граждан для уголовного преследования в России. Однако просьба России о выдаче в другой стране ЕС решается в рамках международных актов, исполнение которых может противоречить соглашениям государств Евросоюза», – говорится в заявлении семьи.

В нем также говорится, что обвинения, на основании которых задержан В. Кучинскас «являются необоснованными и само уголовное дело создано искусственно, чтобы расправиться с литовским бизнесменом, не угодившим российскому «Альфа-банку».

«Альфа-банк» связывают с окружением Владимира Путина, он открыто декларирует свои связи с российскими спецслужбами», – утверждают родственники литовского бизнесмена.

«Мы отмечаем, что все разногласия и споры между кредиторами «Альфа-банка» с компаниями, связанными с В. Кучинскасом ведутся в гражданском порядке, поэтому переход от решения гражданского спора к демонстрированию силы доказывает открытое стремление расправиться с В. Кучинскасом и перенять его бизнес», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский «Альфа-банк» пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений «Арви НПК».

В. Кучинскас тогда назвал предъявляемые ему в России обвинения избранной «Альфа-банком» тактикой запугивания.

По словам адвоката Лауринаса Лукошюнаса, который представляет «Альфа-банк», задержание В. Кучинскаса поможет оперативно расследовать инкриминируемые ему деяния и предотвратить совершение новых. Он также сообщил, что «Альфа-банк» судится с В. Кучинскасом в международных и литовских судах с 2015 года.

Предприниматель обвиняется в преднамеренном предоставлении банку вводящей в заблуждение информации о финансовом положении его компании по производству удобрений Arvi NPK. Это позволило последней получить от банка более 9 млн евро. Кредит был лично гарантирован банку самим В.Кучинскасом.

На сайте МИД Литвы говорится, что В. Кучинскас является почетным консулом Литвы в России.