Северный поток-2 достраивают в водах Германии

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Российское судно Академик Черский перенаправили в воды Германии для укладки 2,6 км труб газопровода Северный поток-2. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG в понедельник, 19 июля, пишет ТАСС.

«Трубоукладочное судно Академик Черский уложит участок в 2,6 км второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — говорится в сообщении.

Разрешение на строительство данной части газопровода действует с 17 июля по 15 августа.

В Nord Stream 2 AG считают, что Северный поток-2 будет достроен до конца лета.