Шимоните: Литва и Япония видят возможности в производстве, потенциал в научных исследованиях

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, находящаяся с визитом в Японии, заявила, что существует потенциал для взаимной выгоды с этой страной как в сфере производства, так и в сфере научных исследований.

В четверг она обсудила сотрудничество с президентом Японского агентства медицинских исследований и разработок (AMED) Ёсинао Мисимой. По словам премьер-министра, уже заметны результаты совместной деятельности и дальнейшие перспективы.

«Литовский сектор наук о жизни уже радует своими достижениями, и в то же время он продолжает расти — является одним из самых динамичных в Европейском Союзе. Возможность сотрудничать и развивать проекты вместе с Японией – это возможность для нас работать вместе с ведущими мировыми экспертами, и в то же время мы видим потенциал для взаимной выгоды в этой сфере, а также в сферах производства и научных исследований», — отметила глава правительства в сообщении.

Еще в апреле 2020 года Министерство здравоохранения и AMED подписали меморандум намерений относительно реализации совместных исследовательских проектов, и Япония стала одним из основных мировых партнеров Литвы в области инноваций и науки.

Литовские ученые осуществляют совместные проекты с AMED и Медицинским исследовательским центром Университета Кэйко, который премьер-министр также посетила в четверг.

На встрече с генеральным директором Hitachi Тошиаки Хигашихара премьер-министр обсудила экономические отношения между Литвой и Японией, которым будет способствовать стратегическое партнерство, утвержденное в среду главами правительств обеих стран, а также конкретные направления деятельности, особенно в реализации стратегических инфраструктурных проектов.

В Токийском университете иностранных исследований Шимоните встретилась с его президентом Кайоко Хаяши, выступила с лекцией для студентов и приняла участие в дискуссии. Литовский язык также изучается в этом университете.

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