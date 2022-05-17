Шимоните называет стремление правительства Швеции вступить в НАТО «историческим моментом»

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Vygintas Skaraitis

Литовский премьер Ингрида Шимоните приветствует стремление правительства Швеции присоединиться к НАТО и называет его «историческим моментом».

«Еще один исторический момент в течение всего нескольких дней, — написала в своем твиттере в понедельник премьер-министр. — Реальность безопасности требует быстрых решений. Литва поддержит Швецию на пути в НАТО».

Так она отреагировала на заявление премьера Швеции Магдалены Андерссон, что Стокгольм вместе с Хельсинки будет добиваться членства в НАТО.

К такому решению скандинавские страны подтолкнула изменившаяся из-за войны России в Украине ситуация с безопасностью в регионе.

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