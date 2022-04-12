Шимоните: триумфальная арка «русского мира» – развалины, пепелище, замученные люди

Триумфальная арка «русского мира» — это развалины, пепелище и замученные люди, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните после возвращения из Украины.

В понедельник она побывала в Киеве и находящейся на подступах к украинской столице Бородянке — городке, откуда российские войска были вытеснены.

«В Бородянке есть такая многоэтажка — у этих многоэтажек, в которые попали ракеты, обычно боковые части стоят, а середина выбита. А эта многоэтажка очень странно подорвана: бока вроде стоят, но вверху два этажа как бы повисли», — сказала Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

«Так выглядит триумфальная арка «русского мира»: это развалины, пепелище и замученные, обиженные люди», — добавила она.

«Эмоционально это очень тяжело видеть, но я прекрасно понимаю, что то, что я видела, наверное, лишь малая толика того, что видели те, кто первым вошел в город, и лишь малая толика того, что испытали сами люди, которые там были», — сказала премьер-министр.

Шимоните сказала, что сейчас в городке уже многое приведено в порядок, однако и сама, общаясь со спасателями, видела, как в тот момент из одного подвала доставали тела погибших.

Российские войска более недели назад отступили из северных областей Украины, чтобы перегруппироваться на востоке. На оставленных ими территориях СМИ и расследователи фиксировали случаи убийств мирных жителей и разрушенных зданий.

По данным Украины, недалеко от Киева, включая находящиеся под Киевом городки Бучу и Ирпень, обнаружено около 1,2 тыс. тел.

У части убитых были связаны руки — эти снимки, сделанные преимущественно в Буче и облетевшие мир, стали символом жестокости воюющих в Украине российских войск.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено