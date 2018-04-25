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Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией — СМИ

Фото pixabay.com

Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа случаев коронавируса, пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертов. Такой шаг знаменует собой новый подход к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

«Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию», — рассказал газете Telegraph Юхан Нойд, возглавляющий отдел инфекционных заболеваний в Упсале.

Перемены стратегии происходят на фоне второй волны, которая накрыла европейские страны этой осенью. Число случаев новых заражений в ЕС растет очень стремительно и первое место занимает Чехия, которая раньше всех сняла карантин.

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Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу в Швеции с понедельника, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

Также граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта или избегать посещения пожилых людей или других групп риска. Правила будут предложены в качестве руководства, а не требований. Штрафы вводиться не будут.

Ранее сообщалось, что в Швеции, не вводившей строгий карантин весной, сейчас уровень заболеваемости коронавирусом значительно ниже, чем в других европейских странах. Эксперты объясняют это высоким доверием граждан к решениям властей.

korrespondent.net

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