Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией — СМИ

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Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа случаев коронавируса, пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертов. Такой шаг знаменует собой новый подход к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

«Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию», — рассказал газете Telegraph Юхан Нойд, возглавляющий отдел инфекционных заболеваний в Упсале.

Перемены стратегии происходят на фоне второй волны, которая накрыла европейские страны этой осенью. Число случаев новых заражений в ЕС растет очень стремительно и первое место занимает Чехия, которая раньше всех сняла карантин.