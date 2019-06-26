Швеция продолжит эксплуатацию двух реакторов АЭС больше запланированного времени

В Швеции первый и второй реакторы атомной электростанции Forsmark получили разрешение на эксплуатацию еще на десять лет, что превышает их первоначальный 40-летний запланированный срок службы.
Об этом как сообщает АЗЕРТАДЖ заявило в понедельник шведское агентство по радиационной безопасности.
Эти два реактора имеют общую мощность около 2 гигаватт и важны для энергоснабжения Швеции.
Первый реактор на АЭС Forsmark был введен в эксплуатацию в 1980 году, а Forsmark 2 — в 1981 году. Разрешение регулирующего органа, которое требуется каждые 10 лет, означает, что оба реактора могут продолжать работу до 2028 года.
Следует отметить, что государственная компания Vattenfall является владельцем данной АЭС и согласно распространенному ею сообщению она вложила средства в Forsmark, чтобы продлить срок службы своих реакторов и увеличить их мощность. Фирма заявила, что стремится поддерживать их работу в течение не менее 50 лет с даты ввода в эксплуатацию.Автор: Anders Sandberg — originally posted to Flickr as Forsmark, CC BY 2.0, Ссылка