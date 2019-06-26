Швеция продолжит эксплуатацию двух реакторов АЭС больше запланированного времени

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В Швеции первый и второй реакторы атомной электростанции Forsmark получили разрешение на эксплуатацию еще на десять лет, что превышает их первоначальный 40-летний запланированный срок службы.

Об этом как сообщает АЗЕРТАДЖ заявило в понедельник шведское агентство по радиационной безопасности.

Эти два реактора имеют общую мощность около 2 гигаватт и важны для энергоснабжения Швеции.

Первый реактор на АЭС Forsmark был введен в эксплуатацию в 1980 году, а Forsmark 2 — в 1981 году. Разрешение регулирующего органа, которое требуется каждые 10 лет, означает, что оба реактора могут продолжать работу до 2028 года.

Следует отметить, что государственная компания Vattenfall является владельцем данной АЭС и согласно распространенному ею сообщению она вложила средства в Forsmark, чтобы продлить срок службы своих реакторов и увеличить их мощность. Фирма заявила, что стремится поддерживать их работу в течение не менее 50 лет с даты ввода в эксплуатацию.