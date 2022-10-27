Си Цзиньпин и Байден выступили с заявлениями по отношениям между странами

Пекин «готов работать» с Вашингтоном, чтобы «найти способы найти общий язык во благо обеих сторон». Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям. Об этом сообщает Xinhua.

По словам Си Цзиньпина, «более тесные связи и сотрудничество» США и Китая «помогут обеспечить большую стабильность и уверенность в мире, а также будут способствовать миру и развитию во всем мире».

Он отметил, что Пекин готов искать «правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только двум странам, но и всему миру».

В свою очередь президент США Джо Байден во время встречи с военными советниками заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и что Си знает об этом.

По словам Байдена, США «будут продолжать поднимать ряд вопросов, от российской агрессии против Украины до изменения климата и Индо-Тихоокеанского региона».

Напомним, напряжение между странами возросло после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После этого Китай расторг диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.