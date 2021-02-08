Ситуация позволяет смягчить карантин, учесть интересы малого бизнеса – советник президента

Имеющаяся эпидемиологическая ситуация позволяет смягчить карантин, должно учитываться и положение малого бизнеса, заявил старший советник президента Литвы по социально-экономическим вопросам Симонас Крепшта.
«Ситуация в Литве улучшается, и достаточно очевидно улучшается уже которую неделю, и именно в таком климате следует искать новый безопасный баланс между смягчением карантина и, несомненно, предотвращением роста новых заражений», – заявил на пресс-конференции в понедельник глава группы советников по социально-экономической политике президента Литвы Гитанаса Науседы.
«По мнению президента, пандемическая ситуация позволяет уже сейчас искать определенные безопасные способы для смягчения карантинных требований, и, несомненно, для концентрации на эти самые безопасные сферы, и те сферы, которые в наибольшей степени требуют послаблений», – добавил он.
По словам президентского советника, в данный момент малый бизнес «адсорбирует основной карантинный удар», однако подчеркнул, что послабления нужно вводить ответственно. По его утверждению, президентская администрация видит две альтернативы: смягчение в самоуправлениях, где регистрируется меньше всего заражений, или применение очень больших требований безопасности.