Ситуация позволяет смягчить карантин, учесть интересы малого бизнеса – советник президента

«По мнению президента, пандемическая ситуация позволяет уже сейчас искать определенные безопасные способы для смягчения карантинных требований, и, несомненно, для концентрации на эти самые безопасные сферы, и те сферы, которые в наибольшей степени требуют послаблений», – добавил он.

По словам президентского советника, в данный момент малый бизнес «адсорбирует основной карантинный удар», однако подчеркнул, что послабления нужно вводить ответственно. По его утверждению, президентская администрация видит две альтернативы: смягчение в самоуправлениях, где регистрируется меньше всего заражений, или применение очень больших требований безопасности.