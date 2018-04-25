Слежка в карантин. Коронавирус убивает демократию

Фото из открытых источников

Коронавирус меняет не только привычные устои жизни и привычки людей, но и отношения государств к свободам своих граждан. Ради контроля за распространением вируса все больше стран прибегает к слежке за своими жителями.

Речь идет, как о простом получении данных мобильных операторов для мониторинга перемещения людей, так и конкретном отслеживании отдельных подозреваемых пациентов и их контактов.

Южная Корея

В Южной Корее первыми начали создавать детальную карту перемещений инфицированных жителей.

На телефон может прийти сообщение cо ссылкой на места, которые посетил человек с положительным тестом до госпитализации. Южнокорейцы признают, что такие меры ущемляют гражданские права, но уверены, что интересы общества сейчас важнее.

Иран

Иран попросил своих граждан загружать вирусное приложение, которое собирало данные о местонахождении пользователей в режиме реального времени.

Миллионам иранских граждан было разослано сообщение с просьбой установить приложение под названием AC19.

Утверждалось, что приложение способно диагностировать коронавирус. В итоге, около 3,5 миллионов человек поделились своим точным местоположением и интимными подробностями жизни с правительством. Сейчас приложение удалено из Google Play.

Сингапур

Правительственное технологическое агентство Сингапура и Министерство здравоохранения разработали приложение для отслеживания контактов под названием TraceTogether, которое запустили 20 марта.

Приложение используется для идентификации людей, которые находились в непосредственной близости, ближе, чем 2 метра и в течении больше 30 минут, с пациентами, заразившимися коронавирусом. Помогают это определить беспроводные технологии Bluetooth.

Польша

Польша заставляет своих граждан посылать селфи, в качестве доказательства того, что они соблюдают карантин

20 марта польское правительство объявило о выпуске нового приложения под названием “Домашний карантин”. Чтобы использовать приложение, сначала необходимо зарегистрироваться и отправить первое селфи. Затем пользователям периодически будут поступать запросы прислать новое селфи. Нужно будет их высылать и прикреплять географические координаты своего местоположения. Если пользователь не выполнит требования в течение 20 минут, полиция получит сообщение об этом.

США

Власти США также Власти США отслеживают перемещения миллионов американцев посредством данных с их смартфонов, выяснила WSJ.

По данным газеты, передвижение граждан отслеживает федеральное правительство в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и местными властями. Как уточняет WSJ, операторы мобильной связи не предоставляют властям информацию о местоположении своих клиентов. Эти сведения поступают от рекламодателей, размещающих объявления в интернете и мобильных приложениях.



Посредством таких данных анализируются перемещения людей в более чем 500 американских городах, сообщает WSJ. При этом власти получают доступ лишь к информации и местонахождении людей, а персональные данные пользователей, в том числе имена и номера телефонов, им не предоставляются.

Китай

Самая масштабная диджитализация карантина, конечно, произошла в Китае.

Фото лиц инфицированных людей вносят в специальную базу, за ними следят камеры наблюдения и дроны, а тех, кто контактировал с ними, находят по геолокации смартфонов. У жителей городов Китая при входе в публичные места теперь сканируют индивидуальные QR-коды ‒ так власть собирает маршруты передвижения конкретных граждан.

К инфицированным гражданам, пойманным за пределами дома, могут наведаться полицейские дроны ‒ они подлетают к окнам квартир самоизолированнях.

Тотальную слежку за гражданами Китая ранее критиковали в международной гуманитарной организации Human Rights Watch, потому что камеры наблюдения сначала обустраивали в регионе Синьцзян. Здесь проживает уйгурское мусульманское население, неоднократно протестовавшее против китайских властей.

Из-за обязательного ношения масок китайская компания Hanwang даже начала совершенствовать алгоритмы распознавания людей ‒ не только по чертам лица, но и по походке.