Словения приостанавливает использование вакцины Johnson&Johnson

Власти Словении в среду, 29 сентября, приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson, на время расследования смерти 20-летней девушки, сообщает AP.
Министр здравоохранения страны Янез Поклукар заявил, что приостановка будет действовать до тех пор, пока эксперты не изучат, существует ли связь между смертью женщины от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее.
«Смерть женщины на этой неделе стала вторым серьезным случаем побочных эффектов уколов Johnson&Johnson, которые сделали около 120 тысячам человек в Словении», — цитирует издание официальное информационное агентство STA.
Однако «преимущества по-прежнему перевешивают риски», — сказал глава Минздрава страны.
Однако, это объявление, вероятно, только усилит протесты против вакцинации и мер против коронавируса, отмечает издание.
Как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, в Словении за последние недели наблюдается рост заболеваемости. В стране с населением около 2 миллионов человек полностью вакцинированы почти 48% населения, что ниже, чем во многих других странах ЕС. Словения рекомендовала вакцины Johnson & Johnson всем людям старше 18 лет, в отличие от некоторых стран, которые ограничили ее использование только пожилыми людьми.korrespondent.net