Словения приостанавливает использование вакцины Johnson&Johnson

Власти Словении в среду, 29 сентября, приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson, на время расследования смерти 20-летней девушки, сообщает AP.

Министр здравоохранения страны Янез Поклукар заявил, что приостановка будет действовать до тех пор, пока эксперты не изучат, существует ли связь между смертью женщины от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее.

«Смерть женщины на этой неделе стала вторым серьезным случаем побочных эффектов уколов Johnson&Johnson, которые сделали около 120 тысячам человек в Словении», — цитирует издание официальное информационное агентство STA.