СМИ: Китай начал переговоры об освоении месторождений меди, нефти и газа в Афганистане

Начало переговоров относительно этих месторождений подтвердил посол КНР в Афганистане Ван Юй. Однако он сказал, что необходимы более выгодные условия для того, чтобы инвестиции окупились. «Очень важно, чтобы обе стороны получали разумную прибыль», — отметил он.

По информации газеты, переговоры в Афганистане также ведет Иран, который хочет получить доступ к крупному месторождению железной руды на западе страны.

Добывающие проекты в Афганистане были многие годы заморожены из-за войны, которая завершилась в августе прошлого года приходом к власти талибов. После этого страну были вынуждены покинуть западные, в том числе американские, компании.

«Остальной мир разрабатывал свои шахты и использовал их для развития своих стран, в то время как мы были вовлечены в войну в течение 43 лет, и, следовательно, наши ресурсы остались нетронутыми», — сказал изданию министр нефти и полезных ископаемых страны Шахабуддин Дилавар.

Афганистан является одной из беднейших стран в мире, однако здесь открыты месторождения золота, драгоценных камней, угля, нефти, газа, лития и редкоземельных минералов. Американские эксперты десять лет назад оценивали стоимость всех минеральных ресурсов страны в $1 трлн.

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