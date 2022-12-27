СМИ оценили стоимость ремонта Севпотоков

Компания-оператор двух газопроводов Северный поток Nord Stream AG приступила к оценке стоимости их ремонта после взрывов в сентябре этого года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
«В последние недели компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов и восстановления подачи газа», – пишет издание.
По словам собеседника, первоначальная оценка ремонта стартует примерно с $500 млн.
Кроме того, специалисты выясняют, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать воздействие соленой воды.
Напомним, 26 сентября на Северном потоке и Северном потоке-2 резко упало давление на трех нитках газопроводов из четырех. Россия назвала происшедшее саботажем.
В октябре Швеция сообщила о завершении расследования, проведенного совместно с Данией и Германией. Тогда же была названа причина утечек на Севпотоках.korrespondent.net