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СМИ оценили стоимость ремонта Севпотоков

Фото Газпром

Компания-оператор двух газопроводов Северный поток Nord Stream AG приступила к оценке стоимости их ремонта после взрывов в сентябре этого года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

«В последние недели компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов и восстановления подачи газа», – пишет издание.

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По словам собеседника, первоначальная оценка ремонта стартует примерно с $500 млн.

Кроме того, специалисты выясняют, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать воздействие соленой воды.

Напомним, 26 сентября на Северном потоке и Северном потоке-2 резко упало давление на трех нитках газопроводов из четырех. Россия назвала происшедшее саботажем.

В октябре Швеция сообщила о завершении расследования, проведенного совместно с Данией и Германией. Тогда же была названа причина утечек на Севпотоках.

korrespondent.net

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