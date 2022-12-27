СМИ оценили стоимость ремонта Севпотоков

По словам собеседника, первоначальная оценка ремонта стартует примерно с $500 млн.

Кроме того, специалисты выясняют, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать воздействие соленой воды.

Напомним, 26 сентября на Северном потоке и Северном потоке-2 резко упало давление на трех нитках газопроводов из четырех. Россия назвала происшедшее саботажем.

В октябре Швеция сообщила о завершении расследования, проведенного совместно с Данией и Германией. Тогда же была названа причина утечек на Севпотоках.