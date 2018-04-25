СМИ: Трамп начинает борьбу с «туризмом для родов»

Администрация президента Трампа начинает новый этап борьбы с иммиграцией, вводя ограничения, призванные сократить «туризм для родов» – когда женщины едут рожать в США, чтобы их ребенок получил американское гражданство по праву рождения.

Об этом сообщает The Axios со ссылкой на трех чиновников администрации Белого дома.

По данным издания, прежде всего будут изменены требования для получения B-визы. Сотрудники Госдепартамента смогут отказывать просителям в визе для деловых поездок или туризма, если существуют подозрения о намерении просителя получить американское гражданство.

Однако пока неясно, будет ли беременность означать автоматический отказ в получении визы.