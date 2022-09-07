СМИ узнали детали плана ЕС о лимите цен на газ РФ

Отмечается, что за установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.

Представитель Минэкономики Германии в свою очередь заявил, что ФРГ хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить цены на российский газ и ввести ценовые «красные зоны» для наиболее пострадавших стран. Дебаты министров энергетики стран блока состоятся 9 сентября.