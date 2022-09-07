СМИ узнали детали плана ЕС о лимите цен на газ РФ

В Евросоюзе рассматривают возможность установить предельную цену на российский газ в размере 50 евро за мегаватт-час, пишет Politico
По данным издания, предложения Еврокомиссии также включают командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что за установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.
Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.
Представитель Минэкономики Германии в свою очередь заявил, что ФРГ хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.
Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить цены на российский газ и ввести ценовые «красные зоны» для наиболее пострадавших стран. Дебаты министров энергетики стран блока состоятся 9 сентября.korrespondent.net