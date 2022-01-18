СМИ: Запад отказался от идеи отключить РФ от SWIFT

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Запад больше не рассматривают отключения России от межбанковской системы SWIFT в качестве санкций, пишет в понедельник, 17 января, немецкая газета Handelsblatt.

По данным издания, обсуждение отказа отключения РФ от SWIFT идет несколько недель. Отмечается, что на Западе опасаются, что исключение РФ из межбанковской системы может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе. Кроме того, этот шаг будет способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры.

В связи с этим, как сообщается, США и ЕС ведут переговоры о формировании пакета экономических санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать России поставки газа и нефти.