Снежный шторм в США: десятки погибших, тысячи отменённых авиарейсов

Как сообщает Associated Press, из-за снежной бури и сильных морозов в США за последние дни погибли не менее 55 человек.
Снежный шторм обрушился на большую часть штатов страны. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), рекомендации или предупреждения о повышенном уровне погодной опасности получили более 200 млн американцев из 48 штатов. Карта метеорологической службы «отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю наблюдений» — они охватывают беспрецедентно обширную территорию — от Великих озер на севере страны до реки Рио-Гранде на границе с Мексикой.
В штате Нью-Йорк запрещено движение по дорогам. Начиная с 23 декабря авиакомпании по всей стране отменили почти 10 000 авиарейсов.
Резко возросла нагрузка на электросети, и почти 2 млн домов остались без электроэнергии, половина из них находятся в штатах Нью-Йорк и Мэн.
Высота сугробов местами превышает метр, ветер достигает ураганной силы. Из-за заносов на дорогах застревают даже машины спасательных служб. Люди замерзают в своих домах и умирают, не дождавшись скорой помощи.
Не менее 55 человек в 12 штатах погибли в результате взрывного циклона, принесшего в США резкое похолодание и метели. Из них 25 человек погибли в результате бури в округе Эри, штат Нью-Йорк. Несколько человек погибли в застрявших и заваленных снегом автомобилях.
Также случаи смерти, связанные с непогодой, зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.tourister.ru