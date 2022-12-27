Снежный шторм в США: десятки погибших, тысячи отменённых авиарейсов

В штате Нью-Йорк запрещено движение по дорогам. Начиная с 23 декабря авиакомпании по всей стране отменили почти 10 000 авиарейсов.

Резко возросла нагрузка на электросети, и почти 2 млн домов остались без электроэнергии, половина из них находятся в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Высота сугробов местами превышает метр, ветер достигает ураганной силы. Из-за заносов на дорогах застревают даже машины спасательных служб. Люди замерзают в своих домах и умирают, не дождавшись скорой помощи.

Не менее 55 человек в 12 штатах погибли в результате взрывного циклона, принесшего в США резкое похолодание и метели. Из них 25 человек погибли в результате бури в округе Эри, штат Нью-Йорк. Несколько человек погибли в застрявших и заваленных снегом автомобилях.

Также случаи смерти, связанные с непогодой, зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.