Со среды в Литве вводится контроль на дорогах в Польшу

«С 17 февраля НЦОЗ поручено организовать усиленный режим соблюдения требований карантина у внутренней границы Евросоюза, где мы приходим на помощь НЦОЗ, не менее двух наших мобильных патруля, также и полицейские силы», — во время пресс-конференции сказал заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас.

Он также добавил, что «цель — проверять всех прибывающих и возвращающихся в страну лиц, зарегистрировались ли он в НЦОЗ, есть ли у них подтверждающие коды, заполнены ли нужные данные. Если кто-то не заполнил анкету в интернете, мы попробуем на месте с помощью НЦОЗ заполнить, а если будут злостные (нарушители), то будем применять ответственность, предусмотренную в Кодексе административных правонарушений», — сказал А. Монтвидас.

С 8 февраля такие проверки осуществляются в аэропортах Литвы и в Клайпедском морском порту.

Прибывающие в Литву обязяны иметь отрицательный текст на коронавирус и заполненную анкету НЦОЗ. И Литве они должны будут изолироваться в течение 14 дней.