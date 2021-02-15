Со среды в Литве вводится контроль на дорогах в Польшу

С утра среды в целях снижения угрозы распространения мутаций коронавируса, начинает осуществляться контроль на дорогах Литвы в направлении Польши.
«Будут проверять заполнение информации путешествовавшего у прибывающих с польской стороны, а также наличие теста – так, как сейчас проверяется в аэропортах», – написала в социальной сети «Фейсбук» министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после заседания Правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.
Позднее на пресс-конференции она заявила, что для прибывающих на автомобилях из Польши контроль будет ужесточен с 8 часов утра среды.
Обеспечить контроль над прибывающими в страну работникам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) помогут сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ), которые и сейчас принимают участие в проверках в аэропортах и в Клайпедском морском порту.
«С 17 февраля НЦОЗ поручено организовать усиленный режим соблюдения требований карантина у внутренней границы Евросоюза, где мы приходим на помощь НЦОЗ, не менее двух наших мобильных патруля, также и полицейские силы», — во время пресс-конференции сказал заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас.
Он также добавил, что «цель — проверять всех прибывающих и возвращающихся в страну лиц, зарегистрировались ли он в НЦОЗ, есть ли у них подтверждающие коды, заполнены ли нужные данные. Если кто-то не заполнил анкету в интернете, мы попробуем на месте с помощью НЦОЗ заполнить, а если будут злостные (нарушители), то будем применять ответственность, предусмотренную в Кодексе административных правонарушений», — сказал А. Монтвидас.
С 8 февраля такие проверки осуществляются в аэропортах Литвы и в Клайпедском морском порту.
Прибывающие в Литву обязяны иметь отрицательный текст на коронавирус и заполненную анкету НЦОЗ. И Литве они должны будут изолироваться в течение 14 дней.