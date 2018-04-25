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Социальная помощь

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

На минувшей неделе начались единовременные выплаты пенсионерам. Как сообщает Содра, все, кому выделено по 200 евро, получат деньги до конца этого месяца.

Пенсионеры получат выплату в 200 евро автоматически

В этом месяце количество переводов почти удвоится, поскольку пенсионеры, инвалиды и получатели социальных пособий получат эти средства наряду с периодическими выплатами, сообщает Содра.

«Чтобы обеспечить бесперебойную выплату пособий и регулировать поток транзакций, график выплат на счета был распределен на большее количество платежных дней. Выплаты получателей могут достигнуть в другие дни, отличные от обычных. Большинство получателей пенсий получат выплаты на свои счета раньше, чем обычно, некоторые в обычную дату оплаты. Небольшая часть получателей получит платежи на день позже, чем обычно», – отметила руководитель отдела финансов и бухгалтерского учета Содры Раса Домаркене.

Если получатель пособия выбрал получение пенсии на банковский счет, срок выплаты пенсии и единовременного пособия будет зависеть от того, каким банком он пользуется, и региона проживания. Если же пенсия доставляется на дом, единовременная выплата также будет доставлена этим способом. Доставка на дом и получение пенсии в почтовом отделении будут происходить по обычному графику – с 10 по 26 августа.

Единовременные пособия будут выплачиваться всем получателям пенсии по старости, досрочной пенсии по старости или пенсии по старости для инвалидов. Льготы будут также получать пенсионеры по инвалидности. Кроме того, в число получателей войдут вдовы и сироты.

Единовременная сумма в 200 евро также будет выплачиваться получателям пенсии по старости или имеющим право на компенсацию за особые условия труда. Люди, которые получают различные виды пенсий по социальной помощи и компенсации по социальной помощи, а также социальные пенсии, тоже получат деньги. Жители республики, которые получают несколько пенсий, получат только одну единовременную выплату в размере 200 евро.

Получателями единовременного пособия станут около 1 миллиона человек, в общей сложности будет выплачено примерно 180 миллионов евро.

Продуктовая помощь

На минувшей неделе началась доставка  в мэрии продуктов для многодетных семей и неимущих. В августе помощь полагается 172 тысячам человек. Люди получат крупы, муку, растительное масло, мясные консервы и другие продукты. Они закуплены на европейские средства. 

Количество нуждающихся в продуктах по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 5 тысяч.

Тем временем Нацбанк Литвы призывает коммерческие банки и кредитные унии следить за клиентами, склонными к риску и необдуманным поступкам.  Люди с небольшими доходами часто склонны поддаваться на обещания быстро и без усилий разбогатеть, например, попытать счастья в онлайн-играх, вложить средства в сомнительные проекты или купить несуществующие товары. По мнению специалистов, такого рода мошенничество активизируется во время кризиса, поэтому банки должны следить за происходящим и пресекать не выгодные для клиентов действия.

Информация «ЛК», BNS 

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