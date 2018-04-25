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Состояние богатейших людей мира сократилось за день на 139 млрд долларов

Фото pixabay.com

500 богатейших людей мира потеряли за день около $139 млрд из-за крупного падения индексов на фондовых торгах в США и других странах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, с данными изменения столкнулись гендир французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос, они потеряли по $4,8 млрд каждый.

Владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги лишился $4 млрд, глава компании Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд. Состояние одного из основателей компании Google Ларри Пейджа сократилось на $2,7 млрд.

По данным агенства, из российских богатейших предпринимателей больше всего денег за минувшие сутки потеряли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (на $1,21 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (на $692 млн), вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (на $508 млн). 

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