Совбез ООН обсудит заявления РФ о «грязной бомбе» — СМИ

Совет Безопасности ООН проведет закрытую дискуссию по бездоказательным обвинениям России в том, что у Украины якобы есть планы создать «грязную бомбу». Об этом 25 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух дипломатов ООН.

Утверждается, что заседание Совбеза пройдет утром во вторник по времени Нью-Йорка.

Миссия России при ООН распространила письмо к генеральному секретарю ООН в преддверии этого заседания, в котором заявлено, что Москва будет рассматривать любое использование Украиной предполагаемой «грязной бомбы» как «акт ядерного терроризма».

При этом заявления России о том, что Украина планирует использовать «грязную бомбу» – устройство, содержащее ядерные материалы наряду с традиционными взрывчатыми веществами, были отвергнуты Киевом и его западными союзниками как возможная операция Москвы под ложным флагом.