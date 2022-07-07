Советник о санкциях на транзит: дела не обстоят так, что ЕК только приказывает, а мы — выполняем

По ее словам, в этих дискуссиях Литва придерживается нескольких принципов: страны транзита не должны ограничиваться одной Литвой, а должны включать и другие направления транспорта в Калининград через Латвию и Польшу, контрольный момент должен сохраняться, то есть никакие «зеленые коридоры» невозможны.

«Во-первых, страны транзита не должны ограничиваться Литвой. Из основной части России в Калининградскую область товары также могут попасть через территорию Латвии или Польши, и мы должны помнить, что если есть какая-то договоренность о том, как они должны следовать, то это должно быть действительно для всех», — отметила советник президента.

«Политика Литвы пока заключается в том, что транзит подсанкционных товаров должен быть запрещен и контролироваться. Момент контроля обязательно должен оставаться, и когда кто-то говорит о «зеленых коридорах» в публичном пространстве, не может быть и мысли о том, что Литва не контролирует то, что проходит, где это происходит и почему это проходит по ее территории», — добавила Скайсгирите.

Транзит стали и черных металлов через Литву в Калининград был остановлен после того, как 17 июня вступили в силу санкции Евросоюза, утвержденные в четвертом пакете санкций, принятом в середине марта.

Вступившие в силу санкции Россия считает враждебными действиями Литвы и блокадой Калининграда. Литва это отрицает, называет информацию из России пропагандой и напоминает, что такой транзит подпадает под санкции ЕС.

Еврокомиссия в настоящее время готовит разъяснение, как должны применяться санкции против России в вопросе калининградского транзита.

В пакете санкций также предусмотрено, что запрет на транзит цемента, спирта и другой продукции вступит в силу с 10 июля, угля и других твердых ископаемых видов топлива — с 10 августа, российской нефти — с 5 декабря.

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