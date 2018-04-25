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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Энергетика

СПГ в Литву было импортировано больше, чем газа «Газпрома»

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В первом квартале этого года три четверти импортированного в Литву газа поступило через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).

По данным компании передачи газа Amber Grid, впервые в зимнее время СПГ доминировал в общем газовом потоке и победил в конкуренции с поставляемым по трубопроводу газом «Газпрома». 

«Обычно сжиженный газ был более конкурентоспособным в теплый период года, однако этой зимой цена на газ была значительно более привлекательной», – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.

На мировом рынке сформировались привлекательные цены на газ, в январе-марте с терминала было поставлено 74% газа, а по трубопроводам из Беларуси и Латвии – 26% газа, предназначенного потребителя в Литве, в Балтийских странах и Финляндии.  

В Литву за квартал было поставлено 7,1 тераватт-часов газа – на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года (7,7 тераватт-часов).  За этот период Литва потребила 6,8 тераватт-часов газа – на 10% меньше (7,5 тераватт-часов).

Н. Бикнюс отметил, что сокращение потребления в Литве было обусловлено необычно теплой зимой. 

Транспортировка газа через Литву в Калининградскую область в этом году составила 7,7 тераватт-часов и была на 4% меньше, чем в прошлом году (8 тераватт-часов). 

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