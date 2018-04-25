Спикер Литвы с главой Палаты представителей США обсудил вопросы безопасности

Находящийся с визитом в Вашингтоне председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис обсудил с главой Палаты представителей США Нэнси Пелоси вопросы военного и энергетического сотрудничества.
В. Пранцкетис поблагодарил Н. Пелоси за помощь США с самого момента восстановления независимости Литвы, за вклад, связанный с отправкой американских военных в международнародный батальон НАТО в Литве, за поставки военного оборудования, за твердую позицию США в вопросе сохранения санкций в отношении России. Спикер заверил, что Литве очень важно присутствие США в регионе и пригласил Н. Пелоси посетить Литву.
«США, несомненно, являются нашим важнейшим партнером – у компаний США мы приобретаем значительную часть своего военного оборудования. За пять лет мы приобрели его почти на полмиллиарда долларов, закупили боевые машины Oshkosh, запланирована закупка вертолетов Black Hawk», – цитируются в пресс-релизе слова В. Пранцкетиса, сказанные на встрече.
Спикер также заверил, что Литва ценит роль Конгресса США в обеспечении общей безопасности в Балтийском регионе. По словам главы парламента, выделяя по 2% внутреннего валового продукта на оборонный секторы, Балтийские страны и Польша укрепляют не только национальную безопасность, но и вносят вклад в общую безопасность НАТО.
В данный момент в Литве дислоцирован батальон США с тяжелой техникой. В нем более 500 американских военных и 30 танков.
Литовский спикер акцентировал, что основной угрозой в регионе остается Россия. Литва приветствует твердую позицию США по сохранению санкций до тех пор, пока Россия не изменит поведение.
«При строительстве газопровода Nord Stream 2 или небезопасной Белорусской АЭС в Островце Россия использует энергетику как политическое орудие и стремление оказывать влияние», – отметил В. Пранкетис.
В рамках визита В. Пранцкетис также встретился с руководством Комитета по иностранным делам Сената США, с другими членами Конгресса.
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