Спикер Литвы с главой Палаты представителей США обсудил вопросы безопасности

Nuotrauka /Seimo kanceliarija/ Olga Posaškova

Находящийся с визитом в Вашингтоне председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис обсудил с главой Палаты представителей США Нэнси Пелоси вопросы военного и энергетического сотрудничества.

В. Пранцкетис поблагодарил Н. Пелоси за помощь США с самого момента восстановления независимости Литвы, за вклад, связанный с отправкой американских военных в международнародный батальон НАТО в Литве, за поставки военного оборудования, за твердую позицию США в вопросе сохранения санкций в отношении России. Спикер заверил, что Литве очень важно присутствие США в регионе и пригласил Н. Пелоси посетить Литву.

«США, несомненно, являются нашим важнейшим партнером – у компаний США мы приобретаем значительную часть своего военного оборудования. За пять лет мы приобрели его почти на полмиллиарда долларов, закупили боевые машины Oshkosh, запланирована закупка вертолетов Black Hawk», – цитируются в пресс-релизе слова В. Пранцкетиса, сказанные на встрече.

Спикер также заверил, что Литва ценит роль Конгресса США в обеспечении общей безопасности в Балтийском регионе. По словам главы парламента, выделяя по 2% внутреннего валового продукта на оборонный секторы, Балтийские страны и Польша укрепляют не только национальную безопасность, но и вносят вклад в общую безопасность НАТО.