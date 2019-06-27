Спорт: только факты

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Баскетболист Йонас Валанчюнас решил отказаться от продления контракта с клубом НБА «Мемфис Гриззлиз» и стал свободным агентом. Согласно заключенному еще в 2015 году контракту с «Торонто Рэпторс», Валанчюнас в следующем сезоне мог бы заработать в составе команды из Теннесси 17,6 млн долларов. При этом 27-летний Валанчюнас после выхода на рынок свободных агентов предпочтительным вариантом для себя рассматривает продолжение карьеры в «Мемфисе», что не мешает ему вести переговоры с другими клубами НБА. Но главный приоритет — заключение долгосрочного контракта. Эксперты считают, что таковым соглашением для Йонаса может стать контракт на три-четыре года общей суммой в 45-65 млн долларов.

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На прошедших в Латвии легкоатлетических соревнованиях за «Президентский Кубок» отлично выступили спортсменки Довиле Дзиндзалетайте и Ливета Ясюнайте. Дзиндзалетайте одержала уверенную победу в тройном прыжке, в своей лучшей попытке с результатом — 14 метров 26 сантиметров. Копьеметательница Ливета Ясюнайте выиграла с новым рекордом страны — 63,98 метра, улучшив предыдущее достижение страны 2007 г. У мужчин первенствовал Эдис Матусявичюс, сумевший метнуть копье на 82,58 метра. Он стал единственным спортсменом в данной дисциплине, которому удалось послать снаряд за 80-метровую отметку на этих соревнованиях.

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Лучший литовский легкоатлет, дискобол Андрюс Гуджюс после операции на ноге вернулся в строй. Действующий чемпион мира и Европы впервые в этом сезоне вышел на старт шестого этапа легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В Марокко (Рабат) Андрюсу не удалось далеко метнуть снаряд: его лучшая попытка пришлась на 64 метра 37 сантиметров, и это принесло ему седьмое место. Конкуренция в Рабате была очень серьезной. Достаточно сказать, что олимпийский чемпион Рио-2016 немец Кристоф Хартинг остался на последнем, десятом месте.

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Футболисты каунасского «Стумбраса» не вышли на матч 14-го тура чемпионата Литвы против «Паланги», известив об этом через социальные сети только за полтора часа до игры. В сообщении «Стумбрас» назвал в качестве причины отказа выйти на игру «отсутствие поддержки со стороны Литовской федерации футбола (ЛФФ) в сложный для клуба период». Эти события вокруг каунасского «Стумбраса» логично привели к отзыву у клуба лицензии УЕФА и лишению команды возможности выступить в Лиге Европы – 2018/19. Из-за невыполнения ряда критериев и плохого финансового положения у «Стумбраса» Литовская федерация футбола (ЛФФ) приняла решение выдвинуть в еврокубки вместо этой команды другой клуб из Каунаса — «Жальгирис». Таким образом, представительство Литвы в еврокубках (три клуба в Лиге Европы и один — в Лиге чемпионов) не изменится. Для каунасского «Жальгириса» участие в Лиге Европы станет дебютом в еврокубках.