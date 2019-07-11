Спорт: только факты

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Мужская сборная Литвы по регби-7 выиграла второй этап чемпионата Европы в дивизионе Trophy и обеспечила себе выход в Элитный дивизион, где команда отсутствовала на протяжении последних двух лет. В Сараево сборная Литвы-7 под руководством Патрика Росс-Аллена заняла первое место и набрала за два этапа 36 очков, столько же, сколько и Украина с Бельгией. По разнице набранных и проигранных очков литовская команда оказалась лучшей в этой троице и завоевала право в будущем году сыграть в Элитном дивизионе с такими мощными командами регби-7, как Англия, Уэльс, Франция, Грузия, Ирландия, Россия и другие. Кроме того, этот успех позволит литовской команде продолжить борьбу в олимпийской квалификации Игр-2020 в Токио.

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Нападающий сборной Литвы Арвидас Новиковас стал игроком варшавской «Легии», одного из самых титулованных клубов польского футбола. В польском чемпионате 28-летний Новиковас играет с 2017 года и эти 2,5 года провел в составе «Ягеллонии» из Белостока. С этой командой Арвидас дважды становился вице-чемпионом Польши, в сезоне-2018/19 «Ягеллония» дошла до финала Кубка страны, но там уступила гданьской «Лехии». Спортсмен заключил с клубом трехгодичный контракт.

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Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Лаура Асадаускайте-Заднепровскене стала победительницей на завершившемся в Токио Кубке мира -2019 по пятиборью. Асадаускайте захватила лидерство после первого вида программы — фехтования, выиграв 27 из 35 дуэлей. В плавании литовская спортсменка показала 26-е время. Конкур Лаура тоже прошла достаточно хорошо, набрав 293 балла из 300 возможных, и это принесло ей 13-е место, а в общей классификации перед заключительным видом — «комбайном» (бег + стрельба) — она занимала третью позицию. В последнем виде Асадаускайте показала седьмое время, но главное — сумела обойти ближайших конкуренток и подняться на общее первое место, набрав 1394 очка. Кроме того, как победитель Кубка мира спортсменка получила прямую путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Легкоатлетка Диана Загайнова на соревнованиях Resisprint International в Швейцарии обновила национальный рекорд в тройном прыжке. Спортсменка улетела в третьей попытке на 14,43 метра и на 17 сантиметров улучшила рекорд Литвы, принадлежавший Довиле Дзиндзалетайте. Загайнова не только переписала на свое имя рекорд, но и выполнила олимпийский норматив Игр-2020, а также норматив для участия в чемпионате мира этого года.

Подготовлено по сообщениям СМИ