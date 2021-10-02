Средние трудовые доходы за год выросли на 16% – Содра

Трудовые доходы во втором квартале этого года продолжили рост во всех секторах, заявил Фонд социального страхования (Содра) Литвы. Среднемесячная заработная плата за год выросла на 220 евро (на 16,6%) до 1539 евро.
По данным Фонда, трудовые доходы «на руки» за год выросли на 128 евро (на 15 %) и составили 979 евро. За год они в среднем повысились на 54 евро или на 7%.
Советник Отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда социального страхования Кристина Зитиките сообщила, что чистые доходы несколько снизила инфляция, поэтому реальные дохды в среднем составляют 950 евро.
В апреле-июне увеличение доходов мог почувствовать каждый второй работник — 46-ти процентам доходы росли на более 10%, а снижение доходов могли испытать 4%, доходы 23% не изменились.
К. Зитиките сообщила, что в этом году около 8 % всех застрахованных (около 86 тыс.) зарабатывают меньше минимальной заработной платы (642 евро). Большая часть работает в не бюджетном секторе (8%), а таких бюджетников — почти 6%.