США, Британия и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие

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Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках блока AUKUS. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«5 апреля лидеры партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) — премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден — оценили прогресс в рамках AUKUS. Сегодня мы также обязались начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, а также средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партнеры также договорились расширить обмен информацией в области оборонных инноваций.

«Эти инициативы дополнят наши существующие усилия по углублению сотрудничества в области кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей», — отмечается в пресс-релизе.

Помимо этого лидеры AUKUS заявили, что они удовлетворены ходом реализации программы по созданию обычных атомных подводных лодок для Австралии, и что союзники будут сотрудничать и в других областях.