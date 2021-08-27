США будут использовать больше технологий распознавания

Счетная палата США планирует увеличить применение технологий для распознавания лиц. К 2023 году предполагается внедрить 17 новых систем.
Правозащитные организации выражают обеспокоенность по поводу того, что эти системы будут использоваться только правоохранительными органами. Ведомства обороны, внутренних дел, национальной безопасности страны, юстиции и другие намерены внедрить 17 различных систем для распознавания.
В настоящее время специалисты ведомств изучают возможности программ. Например, алгоритмы распознавания оттенков кожи и данные об ошибочных совпадениях в процессе распознавания лиц. Основными причинами внедрения и использования новых технологий для распознавания лиц называют: кибербезопасность, определение потенциальных покупателей и заказчиков, разрешение доступа на объекты, подтверждение личности в медицине, национальная безопасность и другие.
В настоящее время в США системы распознавания лиц уже используют 18 ведомств из 24. При этом некоторые из них применяют одновременно разные технологии. Большинство программ разработаны государственными компаниями. Американские правозащитники из «Electronic Frontier Foundation» отмечают, что системы распознавания лиц нарушают право на неприкосновенность личной жизни граждан и создают дискриминацию этнических меньшинств государства. В настоящее время в США нет закона, который бы регулировал использование новых технологий распознавания лиц.024.by