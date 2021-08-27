США будут использовать больше технологий распознавания

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Счетная палата США планирует увеличить применение технологий для распознавания лиц. К 2023 году предполагается внедрить 17 новых систем.

Правозащитные организации выражают обеспокоенность по поводу того, что эти системы будут использоваться только правоохранительными органами. Ведомства обороны, внутренних дел, национальной безопасности страны, юстиции и другие намерены внедрить 17 различных систем для распознавания.

В настоящее время специалисты ведомств изучают возможности программ. Например, алгоритмы распознавания оттенков кожи и данные об ошибочных совпадениях в процессе распознавания лиц. Основными причинами внедрения и использования новых технологий для распознавания лиц называют: кибербезопасность, определение потенциальных покупателей и заказчиков, разрешение доступа на объекты, подтверждение личности в медицине, национальная безопасность и другие.