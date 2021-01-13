США и Британия ужесточают правила въезда

В случае отсутствия справок и отказа проходить тест на коронавирус, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке, говорится о сообщении регулятора.

Источники газеты уточнили, что представители крупных авиакомпаний США не возражают против новых норм, но считают, что в случае их введения должны быть отменены другие касающиеся нового коронавируса ограничения на авиаперелеты.

Кроме того, об ужесточении карантинных мер для въезжающих в страну заявили в Великобритании.

«Начиная с пятницы, 15 января, все, кто прибывает в Великобританию, должны показать отрицательный результат ПЛР-теста на COVID-19 или эквивалентного диагностического стандарта не ранее чем за 72 часа до поездки в страну», — сообщили в министерстве транспорта Великобритании.

При этом отмечается, что детям до 11 лет не нужно делать тестирование перед отъездом.

В то же время пассажиры, прибывающие в Великобританию из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров (в частности из Украины), должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результата теста. Нарушителей планируют штрафовать, начиная от 500 фунтов, отметили в правительстве.

За перевозку пассажиров, не соблюдающих новые правила, будут наказывать и транспортных операторов. Перед посадкой на авиарейс, поезд или паром перевозчики обязаны будут проверить у пассажиров наличие отрицательного теста на COVID-19.