США и Германия заявили об отсутствии данных о причастности РФ к инциденту с Ryanair

«В этом плане ничего не изменилось», — подчеркнула Джен Псаки. Однако , по ее словам, посадка могла произойти с «молчаливого согласия России».

Власти Германии тоже не нашли доказательств причастности России к посадке в Минске самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, передает РБК со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам канцлера, к такому выводу пришли европейские страны по итогам встречи их представителей в понедельник. «Вчера у нас не было никаких достоверных данных о роли России», — цитирует Меркель газета Handelsblatt. Канцлер также выразила намерение обсудить инцидент при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась. Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал, что Беларусь заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софию Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 — граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Романа Протасевича.