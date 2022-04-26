США меняют стратегию в отношении России — CNN

Фото pixabay.com

США меняют свою стратегию в отношении России после визита глав Госдепа и Пентагона в Украину. Ее цель теперь состоит в том, чтобы одержать победу на поле боя настолько решительно, что РФ не сможет совершить каких-либо новых атак. Об этом во вторник сообщает CNN со ссылкой на источник в совете нацбезопасности США.

Отмечается, что если ранее в Вашингтоне планировали сделать это вторжение стратегическим провалом для России, то сейчас усилия Штатов нацелены на российскую оборонную промышленность, «чтобы подорвать экономическую и военную мощь РФ».

«Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей заключалась в том, чтобы ограничить способность России сделать нечто подобное снова. Вот почему мы вооружаем украинцев оружием и оборудованием, чтобы защитить себя от русских нападений, и именно поэтому мы используем санкции и экспортный контроль, которые непосредственно нацелены на оборонную промышленность России, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России, угрожать и нападать на ее соседей», — цитирует издание собеседника.

CNN утверждает, что теперь среди американских и западных чиновников растет осознание, особенно после «резни в Буче», что России нужно «так сильно пострадать экономически и на поле боя, чтобы ее агрессия навсегда была остановлена».

В частности, чиновники администрации Байдена с оптимизмом смотрят на то, что это достижимая цель, сообщили источники CNN.

«Должностные лица администрации и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к значительным ударам по России, которые повредят ее долгосрочный военный потенциал», — добавляют в издании.

Еще одна формулировка стратегии Вашингтона — «Россия выходит из конфликта слабее, чем раньше». При этом официальные лица США раньше прямо этого не говорили, отмечают журналисты. Они наоборот давали понять, что урегулирование путем переговоров может быть достигнуто.

Теперь же считается, что «военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по России, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США».

Поставки оружия Украине источники CNN называют «инвестицией в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон хочет видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не смогла повторить агрессию в Украине.

Напомним, несколькими днями ранее Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.