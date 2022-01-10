США не будет отводить войска из восточной Европы — Госдеп

Сообщения о том, что США рассматривают варианты отвода войск из Восточной Европы, которые ранее публиковали СМИ, неверны, заявил в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Неверно, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США из Восточной Европы, готовясь к переговорам с Россией на следующей неделе», — написал он.

Прайс также добавил, что в Госдепе сообщали об этом телеканалу NBC, который первым опубликовал новость.

Соответствующая публикация вышла вечером 7 января. В ней СМИ со ссылкой на источники писали, что США считают возможным обсудить с Россией сокращение численности своих войск в странах Восточной Европы.

«Также могут быть затронуты вопросы сокращения масштабов военных учений, проводимых обеими сторонами, и своевременного уведомления о движении войск», — сообщили журналисты.

Источники NBC подчеркивали, что любой пересмотр военного присутствия США в Восточной Европе будет возможен только при условии ответных шагов со стороны Москвы.

Позже телеканал добавил в статью комментарий представителя Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн, которая также опровергла планы по сокращению военного контингента. По ее словам. администрация США не обсуждает с Россией количество войск, дислоцированных в Прибалтике и Польше.