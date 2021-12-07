США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае

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Соединенные Штаты приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Администрация [президента США Джо] Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине», — заявила официальный представитель президента США. Одновременно она уточнила, что решение правительства Соединенных Штатов не распространяется на спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин. «Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома», — отметила Псаки.

Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил союзников и партнеров за рубежом о принятом решении. США предоставляют союзникам самим принимать теперь решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады, заверила Псаки. «Мы проинформировали их о своем решении. И, разумеется, мы предоставляем им самим право принимать решения», — сказала представитель Белого дома.