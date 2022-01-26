США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности

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Посол США в Москве Джон Салливан передал в среду на встрече с замглавы МИД РФ Александром Грушко письменный ответ Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе посла США.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан посетил МИД РФ. О том, что США передали России письменный ответ, ранее сообщала в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс. «Письменный ответ США России уже передан», — утверждала она.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.