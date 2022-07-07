США планируют «откровенный разговор» с Китаем о войне в Украине

По данным агентства, на мероприятии будет доминировать тема последствий российского военного вторжения.

«У нас был ряд переговоров на высшем уровне с китайскими коллегами о том, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества в отношении жестокого вторжения России в Украину», — заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Он добавил, что саммит глав МИД G20 — еще одна возможность «откровенно обменяться мнениями и выразить наши ожидания от Китая по поводу Украины».

Как подчеркнул помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи, на форуме G20 Блинкен сосредоточит усилия на роли вторжения России и блокады экспорта украинского зерна в разжигании мирового продовольственного кризиса.

Переговоры главы Госдепа и представителя Китая запланированы на субботу, 9 июля.

«Это будет первая встреча лицом к лицу между ними с октября 2021 года на фоне обострения геополитической напряженности между США и Китаем, который объявил о «безграничной» дружбе с Россией незадолго до вторжения в Украину в конце февраля», — пишет Bloomberg.