США планируют «откровенный разговор» с Китаем о войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет «откровенную дискуссию» о войне в Украине с китайским коллегой Ван И во время саммита в Индонезии. Об этом 6 июля сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что глава Госдепа в среду вылетает на Бали, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран G20. После этого он отправится в Таиланд.
По данным агентства, на мероприятии будет доминировать тема последствий российского военного вторжения.
«У нас был ряд переговоров на высшем уровне с китайскими коллегами о том, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества в отношении жестокого вторжения России в Украину», — заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
Он добавил, что саммит глав МИД G20 — еще одна возможность «откровенно обменяться мнениями и выразить наши ожидания от Китая по поводу Украины».
Как подчеркнул помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи, на форуме G20 Блинкен сосредоточит усилия на роли вторжения России и блокады экспорта украинского зерна в разжигании мирового продовольственного кризиса.
Переговоры главы Госдепа и представителя Китая запланированы на субботу, 9 июля.
«Это будет первая встреча лицом к лицу между ними с октября 2021 года на фоне обострения геополитической напряженности между США и Китаем, который объявил о «безграничной» дружбе с Россией незадолго до вторжения в Украину в конце февраля», — пишет Bloomberg.korrespondent.net