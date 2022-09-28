США подготовили для Украины $1,1 млрд — Reuters

При этом ожидается, что пакет будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, различные системы для противодействия беспилотникам, радиолокационные системы, а также запчасти.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в этом году рассчитывает получить от Международного валютного фонда 2,8 млрд долларов, а от Великобритании — 500 млн долларов на закупку газа.