США подготовили для Украины $1,1 млрд — Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки намерены выделить Украине 1,1 млрд долларов военной помощи. Об этом в среду, 28 сентября, информировало агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, Вашингтон, вероятно, выделит средства на приобретение вооружений, а не направит их с собственных складов.
При этом ожидается, что пакет будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, различные системы для противодействия беспилотникам, радиолокационные системы, а также запчасти.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в этом году рассчитывает получить от Международного валютного фонда 2,8 млрд долларов, а от Великобритании — 500 млн долларов на закупку газа.korrespondent.net