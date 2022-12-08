США выделят Украине $800 млн дополнительной помощи

Общий объем оборонного бюджета США составит 858 млрд долларов. Компромиссная версия NDAA является результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Документ также предусматривает 11,5 млрд долларов на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе и санкционирует применение Закона о повышении устойчивости Тайваня от 2022 года, который предполагает расширение взаимодействия с ним в области безопасности на сумму до 10 млрд долларов в течение пяти лет.

Ожидается, что в этом месяце NDAA 2023 финансового года будет принят Сенатом и Палатой представителей, а затем отправлен в Белый дом для подписания президентом.

NDAA принимается ежегодно с 1961 года. В нем прописываются вопросы, касающиеся повышения денежного довольствия американских военнослужащих, закупки кораблей и самолетов, а также геополитические аспекты, связанные, к примеру, с Китаем и Россией. Американские законодатели используют NDAA как средство для реализации целого ряда инициатив.

Напомним, в конце августа в США объявили о выделении Украине крупнейшего с начала войны пакета военной помощи на сумму в почти 3 млрд долларов. Средства были направлены в рамках USAI, которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений.

На 10 ноября общая сумма военной поддержки Украины достигла около 19,3 млрд долларов.