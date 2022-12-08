TOP,Сегодня в мире

США выделят Украине $800 млн дополнительной помощи

Фото pixabay.com

Профильные комитеты в Конгрессе США согласовали Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2023 финансовый год, который предусматривает дополнительное финансирование в размере 800 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Об этом 6 декабря сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что расходы на инициативу USAI на 500 млн долларов больше той суммы, которую ранее в этом году запрашивал президент США Джо Байден.

реклама

Общий объем оборонного бюджета США составит 858 млрд долларов. Компромиссная версия NDAA является результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Документ также предусматривает 11,5 млрд долларов на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе и санкционирует применение Закона о повышении устойчивости Тайваня от 2022 года, который предполагает расширение взаимодействия с ним в области безопасности на сумму до 10 млрд долларов в течение пяти лет.

Ожидается, что в этом месяце NDAA 2023 финансового года будет принят Сенатом и Палатой представителей, а затем отправлен в Белый дом для подписания президентом.

NDAA принимается ежегодно с 1961 года. В нем прописываются вопросы, касающиеся повышения денежного довольствия американских военнослужащих, закупки кораблей и самолетов, а также геополитические аспекты, связанные, к примеру, с Китаем и Россией. Американские законодатели используют NDAA как средство для реализации целого ряда инициатив.

Напомним, в конце августа в США объявили о выделении Украине крупнейшего с начала войны пакета военной помощи на сумму в почти 3 млрд долларов. Средства были направлены в рамках USAI, которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений.

На 10 ноября общая сумма военной поддержки Украины достигла около 19,3 млрд долларов.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *