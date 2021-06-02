США вывели треть воинского контингента из Афганистана

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Процесс вывода американских войск из Афганистана завершен на 30-44%. Об этом во вторник, 1 июня, сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

«С момента принятия президентом Джо Байденом решения о выводе войск Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 300 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, 13 тысяч единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен на 30-44%», – говорится в сообщении.