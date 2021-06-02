США вывели треть воинского контингента из Афганистана

Процесс вывода американских войск из Афганистана завершен на 30-44%. Об этом во вторник, 1 июня, сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.
«С момента принятия президентом Джо Байденом решения о выводе войск Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 300 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, 13 тысяч единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен на 30-44%», – говорится в сообщении.
Также указано, что американские военнослужащие «уже передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз» в разных провинциях.
Военная кампания США в Афганистане стала самой продолжительной в истории страны – она началась началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений стартовал в конце апреля. Планируется, что американские солдаты покинут Афганистан к 11 сентября.
На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные боевые части были выведены в 2014 году. На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тысячи американских солдат и офицеров.korrespondent.net