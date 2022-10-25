США хотят установить потолок цен на российскую нефть выше 60 долларов за баррель

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Власти США задумались о повышении предельной цены на российскую нефть. Потолок может составить более $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

США опасаются, что слишком низкий порог вынудит Россию уменьшить экспорт нефти, что приведет к резкому скачку мировых цен, в том числе на бензин, а это может пошатнуть ситуацию в стране перед промежуточными выборами в Конгресс.

Аналитик консалтинговой компании Rapidan Energy Group Хантер Корнфайнд считает наиболее вероятным вариант, близкий к той цене, по которой сейчас торгуется российская нефть Urals. Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно указывала на исторические цены на российскую нефть как на ориентир при установлении верхнего лимита. По данным отраслевого агентства Argus Media, средняя стоимость Urals в течение последних пяти лет составляла $63 за баррель, а в этом месяце — $74 за баррель.

Bloomberg отмечает, что более высокая предельная цена будет противоречить официально озвученной цели лишить Москву доходов, которые помогают финансировать войну в Украине, однако позволит удержать нефть из России на мировых рынках, что может помочь в преодолении энергетического кризиса.

Ранее Минфин США говорил о потолке в $40-60 за баррель. Там поясняли, что сумма должна быть достаточной для покрытия производственных затрат и стимулирования продолжения нефтедобычи, но при этом Россия должна лишиться значительной части экспортных доходов.

Президент РФ Владимир Путин назвал такие планы «шулерскими уловками» и «беспардонным шантажом», отметив, что Россия не будет продавать нефть странам, которые введут предельную цену.

Между тем, источник Reuters в Минфине США заявил, что у Москвы есть лазейка для обхода согласованного «Большой семеркой» (G7) потолка. В частности, она сможет продавать до 80-90% нефти по схеме «теневых» судов — с заменой страны регистрации — и таким образом терять только 1-2 млн баррелей в сутки. Аналитики из JP Morgan считают, что цифра будет еще меньше. По их оценкам, за счет применения танкеров из Китая и Индии поставки сократятся всего на 600 тысяч баррелей в сутки.

Министры финансов G7 договорились установить потолок цен на российскую нефть в начале сентября, он начнет действовать с 5 декабря.