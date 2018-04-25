Стало известно имя посла ЕС в Британии после Brexit

Посольство будет располагаться в нынешнем офисе Комиссии в Вестминстере. «Подготовка к открытию новой делегации ЕС в Соединенном Королевстве в настоящее время завершается», — сказал представитель ЕС.

Пресс-секретарь сообщил, что в новом посольстве первоначально будут работать 26 человек из ЕСВД и Комиссии. Это чуть менее трети от численности делегации ЕС в Вашингтоне, в которой работает около 90 человек, хотя только 30 из них являются европейскими дипломатами.

Окончательный мандат посольства будет определен в Брюсселе на следующей неделе.

Справка. Жуан Вале де Алмейда ранее был посланником ЕС в Организации Объединенных Наций и в США и имеет многолетнюю карьеру в ЕС, включая должность генерального директора Еврокомиссии и главы кабинета бывшего президента Жозе Мануэля Баррозу.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. Британия планирует покинуть Евросоюз до конца января.