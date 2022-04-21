Статистика COVID-19: 1343 новых случая, семь смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1343 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались семь человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

За сутки впервые коронавирусом заболело 1149 человек, второй раз — 190 человек, в третий — четыре человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 678 человек — более чем на десять меньше, чем сутками ранее, из них 41 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 532,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 19,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Двое умерших от COVID-19 были старше 60 лет, все остальные — старше 80 лет. Четыре летальных случая были у полностью привитых лиц.

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