Статистика COVID-19: 4559 новых случаев, 11 смертей, 749 первых доз прививки

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За минувшие сутки в Литве было выявлено 4559 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Все скончавшиеся, за исключением одного, были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 749 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9372 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1066 человек, сходный показатель с сутками ранее, 91 человек из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1743,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 21,4%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 575,4 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7681 человек.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено