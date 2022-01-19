Статистика COVID-19: 6234 новых случая, 9 смертей, 690 первых доз прививки

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии. В предыдущий раз рекорд случаев фиксировался ровно неделю назад.

Семь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 690 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9428 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1070 человек, сходный показатель с сутками ранее, из них 94 человека – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1861,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 22,9%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 581,8 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,7 тыс. человек.

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