Столтенберг надеется на решение претензий Турции к Швеции и Финляндии

Глава НАТО Йенс Столтенберг надеется, что возражения Турции против заявок Швеции и Финляндии на членство будут прояснены в течение нескольких недель. Об этом сообщает издание VG.
«Наша цель — быстро это выяснить. В НАТО нередко возникают разногласия перед важными решениями. Но у нас есть большой опыт сидеть и находить решения», — сказал Столтенберг.
Глава НАТО отказался вдаваться в подробности обсуждаемых вопросов и возможных решений после того, как Турция остановила внутренний процесс в Совете НАТО, а значит, и обработку заявок от Финляндии и Швеции.
Он сказал, что есть контакт как с Турцией, так и со Швецией и Данией. На вопрос, сколько времени это может занять, генеральный секретарь ответил:
«Ранее мы говорили о неделях. Это все еще моя цель».
Напомним, Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорейшее вступление двух скандинавских стран.korrespondent.net