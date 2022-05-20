Столтенберг надеется на решение претензий Турции к Швеции и Финляндии

Глава НАТО отказался вдаваться в подробности обсуждаемых вопросов и возможных решений после того, как Турция остановила внутренний процесс в Совете НАТО, а значит, и обработку заявок от Финляндии и Швеции.

Он сказал, что есть контакт как с Турцией, так и со Швецией и Данией. На вопрос, сколько времени это может занять, генеральный секретарь ответил:

«Ранее мы говорили о неделях. Это все еще моя цель».

Напомним, Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорейшее вступление двух скандинавских стран.