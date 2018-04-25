Столтенберг предостерег НАТО от сокращения расходов на оборону из-за кризиса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать вносить в бюджет НАТО по 2 процента своего ВВП, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«Я вижу снижение конъюнктуры в странах-членах альянса и знаю, что для борьбы с этим нужно увеличивать расходы во многих сферах. Однако угрозы и вызовы в сфере безопасности, существовавшие до кризиса, не исчезли и во время пандемии», — сказал Столтенберг в интервью газете Die Welt, обнародованном в среду, 10 июня.

«Россия продолжает вооружаться, глобальный баланс сил меняется из-за усиления Китая, а террористическая организация ИГ вновь пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке», — пояснил генсек Североатлантического альянса.