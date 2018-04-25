Столтенберг выступил за создание «глобального» НАТО

Североатлантический альянс в свете усиления роли Китая в мире должен стать более глобальным и активнее сотрудничать с такими партнерами как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в понедельник, 13 июля.

«Что касается позиции НАТО по отношению к Китаю, то нужно различать военное присутствие и политические инициативы. Я выступаю за новый, разумный всемирно-политический подход – более глобальную НАТО», – сказал Столтенберг.

Он уточнил, что это не означает, что корабли НАТО должны теперь направляться к Южно-Китайскому морю.

«Глобальный баланс сил смещается, и мы должны сохранить наше технологическое преимущество», – отметил Столтенберг, указав на то, что сейчас Китай находится на пути к тому, чтобы стать лидером, в частности в области искусственного интеллекта.

Генсек НАТО также подверг критике действия Пекина в Гонконге, а именно принятие закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.

«Китай тем самым демонстрирует то, что не разделяет наши представления о ценностях», – считает он. По его мнению, новый закон «подрывает идею «одна страна – две системы».

В то же время Столтенберг подчеркнул, что «Китай для НАТО не является новым противником».

Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе приступили к разработке новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая призвана усилить НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что требование о повышении расходов стран НАТО до 2% ВВП поможет восстановить экономику государств блока после пандемии коронавируса.