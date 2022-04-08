Страны Балтии будут обмениться информацией о беженцах – глава МВД Литвы 

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Страны Балтии будут обмениваться информацией об украинских военных беженцах, заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте, которая встретилась со своими латвийскими и эстонскими коллегами в Таллинне.

«Пока мы ждем создания единой системы регистрации беженцев из Украины в Евросоюзе, мы договорились об обмене данными между странами Балтии. Таким образом, мы будем иметь более четкое представление о ситуации и сможем лучше координировать потоки украинцев», — цитируются слова Билотайте в сообщении МВД.

В Литве зарегистрировано 41,9 тысячи, в Латвии – 19 тысяч, в Эстонии – 39,5 тыс. украинских беженцев.

Министры стран Балтии также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы внешней границе Европейского Союза.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено