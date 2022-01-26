Страны ЕС не могут решить, что считать вторжением РФ в Украину — СМИ

Страны Евросоюза пытаются согласовать, какие конкретные действия России должны повлечь новые санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, разногласия осложняют попытки Запада выступить единым фронтом для сдерживания России от вторжения в Украину. При этом Брюссель и США обсуждают, как реагировать на дезинформацию, кибератаки, ограничения поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Украины Владимира Зеленского или НБУ.

«Но страны расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на различные сценарии, даже спорят, что именно будет считаться вторжением», — добавляют источники агентства.

Как пишет Bloomberg, европейские страны придерживаются разных взглядов на то, какие политические, экономические или финансовые санкции должны быть наложены на Россию в случае вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что США готовят новые санкции против России. Санкции будут введены в случае эскалации со стороны России и коснутся сырьевого и оружейного экспорта.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отключение России от SWIFT обсуждается. Сначала нужно использовать все имеющиеся дипломатические возможности и площадки для диалога с Россией, отметил Джонсон.